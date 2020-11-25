Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0047  EUR: 33,68 -0,0752 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Милованов прокомментировал анонсированную Зеленским инициативу о 8 тыс. грн для ФЛП
Милованов прокомментировал анонсированную Зеленским инициативу о 8 тыс. грн для ФЛП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2880

Иран заявил, что выплатит компенсации за сбитый украинский самолет "по международным нормам"

Иран заявил, что выплатит компенсации за сбитый украинский самолет "по международным нормам"

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Власти Ирана в среду подтвердили готовность выплатить компенсации за сбитый украинский самолет, основываясь на международных нормах и стандартах. Об этом заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди, пишет УНН со ссылкой на местное агентство IRNA.

“Дело рассматривается судебными органами, — цитирует агентство IRNA заявление вице-президента. — Мы несем ответственность перед семьями (пострадавших) в том, что касается гражданской ответственности и финансовой компенсации. В качестве критерия мы рассматриваем международные прецеденты и процедуры. Также признается принцип равенства для всех жертв вне зависимости от их гражданства. Это сугубо юридические вопросы, которые не следует политизировать”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофа самолета МАУ: Енин сообщил, после чего Украина и Иран смогут перейти к вопросу компенсаций

28 октября заместитель главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд объявил, что Тегеран готов ускорить переговоры с Киевом по решению вопросов, связанных со сбитым в январе украинским самолетом. По словам дипломата, иранская правовая комиссия была готова в ходе предыдущих раундов переговоров начать диалог о выплатах компенсаций семьям погибших. Однако, добавил Бахарванд, украинская сторона пока не готова вести переговоры по этому вопросу.

Украина и Иран в конце октября провели второй раунд переговоров по вопросу авиакатастрофы под Тегераном украинского самолета Boeing 737-800. По информации Украины, в целом они прошли конструктивно и будут продолжены в конце ноября-начале декабря этого года. Кроме прочего, в ходе переговоров иранская сторона выразила готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв, независимо от их гражданства. Первый раунд переговоров между Ираном и Украиной состоялся в конце июля в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.