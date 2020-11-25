Иран заявил, что выплатит компенсации за сбитый украинский самолет "по международным нормам"

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Власти Ирана в среду подтвердили готовность выплатить компенсации за сбитый украинский самолет, основываясь на международных нормах и стандартах. Об этом заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди, пишет УНН со ссылкой на местное агентство IRNA.

“Дело рассматривается судебными органами, — цитирует агентство IRNA заявление вице-президента. — Мы несем ответственность перед семьями (пострадавших) в том, что касается гражданской ответственности и финансовой компенсации. В качестве критерия мы рассматриваем международные прецеденты и процедуры. Также признается принцип равенства для всех жертв вне зависимости от их гражданства. Это сугубо юридические вопросы, которые не следует политизировать”.

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28 октября заместитель главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд объявил, что Тегеран готов ускорить переговоры с Киевом по решению вопросов, связанных со сбитым в январе украинским самолетом. По словам дипломата, иранская правовая комиссия была готова в ходе предыдущих раундов переговоров начать диалог о выплатах компенсаций семьям погибших. Однако, добавил Бахарванд, украинская сторона пока не готова вести переговоры по этому вопросу.

Украина и Иран в конце октября провели второй раунд переговоров по вопросу авиакатастрофы под Тегераном украинского самолета Boeing 737-800. По информации Украины, в целом они прошли конструктивно и будут продолжены в конце ноября-начале декабря этого года. Кроме прочего, в ходе переговоров иранская сторона выразила готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв, независимо от их гражданства. Первый раунд переговоров между Ираном и Украиной состоялся в конце июля в Киеве.