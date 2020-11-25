Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям против России за кибератаки на немецкий Бундестаг

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Семь стран-партнеров Европейского союза, в число которых входит и Украина, присоединились к санкциям в отношении граждан и структур России, ответственных за кибератаку на Бундестаг в 2015 году. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает УНН.

"22 октября 2020 года Совет принял Решение (CFSP) 2020/1537. Решением Совета добавлены два физических лица и одно учреждение в список физических и юридических лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры, изложенные в приложении к решению (CFSP) 2019/797. Страны-кандидаты - Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета", - сказано в заявлении.

Сообщается, что указанные государства обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - заявил глава европейской дипломатии.

Напомним, в октябре Евросоюз запустил процедуру введения санкций за кибератаки на немецкий Бундестаг, вероятно проведенные из России в 2015 году.

Кибератака на немецкий Бундестаг в мае 2015 года парализовала IT-инфраструктуру парламента ФРГ, Бундестаг пришлось полностью отключить от интернета на несколько дней. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в мае 2020 года возложила ответственность за случившееся на Россию.

По сообщениям СМИ, немецкие следователи сделали вывод, что атака могла исходить от одного из агентов российского ГРУ. В связи с этим Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина. Москва категорически отвергла причастность к кибератакам на немецкий Бундестаг.

Как сообщал УНН, ранее Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза ввели санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.