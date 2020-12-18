Политический прогноз на 2021 год: ослабление государственных институтов и сближение Зеленского с Порошенко

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В следующем году определяющим для Украины станет институциональный кризис. Украинский институт будущего дал прогноз на 2021 год и в нем аналитики предсказывают, что Украина столкнется с развалом государственных институтов, пишет УНН со ссылкой на прогноз.

"В 2021 году политическую жизнь будут определять три главных фактора: развал государственных институтов (часто власть не понимает не просто значение институтов, но и их функционал), усиление олигархических влияний определенных групп при практически полном отсутствии арбитража (у нас нет институтов или фигур, которые обеспечили бы правила игры) и усиление противостояния регионов и центра", - говорится в прогнозе.

Институт дал прогноз, в котором учтены различные варианты развития событий. Аналитики проанализировали исходные данные, и обнаружили, что существующие олигархические группы сейчас готовы быть партнерами власти. Вопрос только в конфигурации новой системы власти и разделе сфер влияния. В прогнозе указывается на малую вероятность достижения консолидации различных акторов, которая может привести к смещению власти. В то же время, "учитывая раскол в обществе, потенциальные конфликты в отношениях с регионами, сохранение "условного Зеленского", который будет перенимать на себя токсичность и негатив на этом этапе, выгодно всем олигархическим группам". В то же время указывается, что слабость позиции власти и тактические союзы с представителями старой элиты, могут привести к появлению во власти "своих".

"Далее, на рубеже 2021-2022 годов, в зависимости от активности внутренних и внешних актеров (внешняя поддержка, возможно мировой экономический кризис), механики формирования властных элит (новые, обновленные, компромисс со старыми элитами, реванш старых элит) страна или улучшает позиции, двигаясь в направлении стабильного сценария (но не выходя на него в перспективе ближайших 2-3 года), или проваливается в неконтролируемую дестабилизацию.

Таким образом, пользуясь терминологией международных кредитных агентств, ситуацию можно назвать условно стабильной с негативным прогнозом", - суммируют аналитики.

Уделено в прогнозе внимание и региональными элитам. Отмечается неоднородность этой группы.

"Проигрыш общенационального порядка на осенних выборах, слабость центральной власти и перераспределение налоговых поступлений создают предпосылки для обострения конфликта в центральных регионах.

Однако, учитывая разобщенность региональных элит, на данном этапе их скоординированная политика по защите своих интересов маловероятна. В то же время конфликты на уровне отдельного города/области, когда местное самоуправление саботирует или открыто выступает против решений официального Киева, будут привычным явлением", - считают аналитики.

Что касается власти, то "для окружающих Зеленского важно сохранить свое положение хотя бы в рамках сценария "управляемая дестабилизация". Отмечается, что выход на уровень легитимности среди масс 2019 года невозможен.

"Но есть задача остановить падение легитимности среди элит и создать систему взаимодействия с регионами, чтобы предотвратить обвал легитимности на местном уровне", - считают в аналитическом центре.

Опираясь на эти исходные данные, эксперты прогнозируют, что в 2021 году Украина остается в состоянии "управляемой дестабилизации". Стабилизации положения не произойдет. Кроме того, они говорят о дальнейшем ослаблении государственных институтов, которое может проявляться в виде ускоренного углубления кризиса уже в первой половине 2022 года.

"Вместе с тем резких потрясений ожидать не стоит. Будут происходить переконфигурации власти с постепенным усилением отдельных олигархических групп.

На сегодня "партнерами власти" можно называть Ахметова и Пинчука. Этого могло бы быть достаточно, если бы не кризис отношений с местным самоуправлением, который только усилится в 2021 году.

Необходим "третий партнер". Наиболее вероятным может быть сближение Зеленского с Медведчуком, Порошенко или несколькими региональными кланами", - считают аналитики. И такой партнер позволит Зеленскому не возвращаться все время к Коломойскому. Хотя партнерство с упомянутыми влиятельными персонами имеет определенные риски для Президента, как, в частности, возможна потеря части электората.

"Исходя из базового сценария, предусматривается сохранение отношений с Ахметовым, ставка на Пинчука как возможного посредника в диалоге с США и серия тактических союзов, где партнерами поочередно будут выступать как Коломойский, Медведчук, так и Порошенко. В эту же группу можно включить ряд новых (оформленных) политических проектов вроде "За майбутнє", "Пропозиція" и т.п.", - предполагают аналитики, прогнозируя, что такой подход несколько стабилизирует ситуацию в стране и даст возможность принимать решения в парламенте.

С другой стороны, это приведет к усилению связи депутатских групп (и отдельных депутатов) с национальными олигархическими кланами.

Кроме того, по мнению экспертов, увеличивается вероятность кадровых перестановок в правительстве, Офисе Президента и силовых структурах, появление "своих", от олигархических групп. А вот полная отставка правительства может произойти только в случае оформления долгосрочного партнерства Зеленского с избранной группой олигархов (или форс-мажорных обстоятельств).

Правда, тогда вероятность досрочных парламенских выборов невелика. А учитывая то, что подготовка к выборам занимает в среднем от 6 месяцев, то перспективы перевыборов в парламент хотя и остаются актуальными, но в 2022 году. Вероятность такого развития событий можно оценить в 35-40%.

"Наиболее вероятным сценарием является формат поддержки отношений с Ахметовым, усиление позиций Пинчука и тактическими союзами с другими группами. В таком формате вероятность кадровых перестановок не ниже. Они просто происходят иначе - с последовательным устранением одиноких фигур (состоится ли консенсусная отставка правительства для эмоциональной разгрузки по успокоению общества). Вероятность такого сценария - 55-60%.

Еще около 5% вероятности можно выделить в полный обвал системы в результате непредвиденных факторов с таким масштабом как пандемия коронавируса", - резюмируют аналитики.

Ситуация остается в формате "управляемой дестабилизации". Указанные действия позволяют стабилизировать положение как власти, так и олигархических групп.