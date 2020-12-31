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Кабмин подписал соглашения о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках

Кабмин подписал соглашения о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Правительство подписало соглашения о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках, что позволит привлечь не менее 12 млрд грн. об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"31 декабря с участием главы правительства было подписано соглашение о разделе продукции на 7 участках: Софиевский, Угневский, Балаклейский, Ивановский, Зинковский, Бузовский, Берестянский. Конкурсы на заключение соответствующих соглашений состоялись в 2019 году", - говорится в сообщении.

По словам Дениса Шмыгаля, подписание соглашений о разделе продукции на нефтегазовых участках продемонстрирует международным инвесторам, что Украина является привлекательной для инвестиций, а правительство выполняет взятые на себя обязательства.

"Впервые правительство подписывает соглашения о разделе продукции на семи газоносных участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это очень успешный кейс, который даст возможность привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что государство получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест и значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления.

"Согласно заключенным соглашениям о разделе продукции Украина на определенный срок передает право частному инвестору на проведение поиска, разведки и добычи полезных ископаемых на конкретном участке. Инвестор со своей стороны обязуется за свой счет выполнить порученные работы с последующей компенсацией расходов и получением платы в виде части прибыльной продукции", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров на заседании в понедельник утвердил окончательные редакции семи соглашений о разделе продукции по добыче углеводородов.

Источник: УНН
Теги: газ, нефть, Кабмин
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