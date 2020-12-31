Суд разрешил принудительно привести Микитася в суд

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася в суд для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения, передает корреспондент УНН.

"Следственный судья постановил: осуществить привод подозреваемого Микитася в судебное заседание на 13:00 31 декабря...", - сказала судья.

Напомним, Микитася вывезли из суда под охраной переодетого спецназа на автомобиле НАБУ.

Ранее суд отказал в отводе следственной судьи Натальи Аббасовой от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Микитасю.

Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивают на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ - в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Также в НАБУ напомнили, что Микитась является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Впоследствии, в Нацполиции заявили, что новое подозрение Микитасю не имеет ничего общего с коррупционными расследованиями НАБУ. Рядом с этим, вчера, 30 декабря, суд удовлетворил отзыв ходатайства об аресте Татарова, дело которого забрали в НАБУ и передали в СБУ.

Как сообщалось в УНН, ранее Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.