Верещук рассказала, чего не хватает украинской армии в противодействии РФ

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, какой должна быть украинская армия, чтобы противодействовать агрессии РФ, передает УНН.

Украина должна укреплять собственную обороноспособность, констатировала она.

“Мы заниматься нашими воинами, их социальным пакетом и их обеспечением. А не ждать, что солдаты НАТОвцы будут защищать нас от агрессии РФ”, — сказала она в эфире одного из телеканалов.

Также Верещук рассказала, что мешает вступлению Украины в НАТО.

“Сегодня мы находимся на определенном уровне не достаточном для вступления (в НАТО — ред.). Но я считаю, что у нас исключительные обстоятельства. Это — агрессия РФ, которая продолжается и не ограничивается только территорией Украины. Россия вмешивается в выборы США, использует химическое оружие на территории Великобритании.

Повсюду говорят, что Россия ведет себя вызывающе и имеет целью не только Украину дезориентировать, но и весь мир, то не является ли это вызовом?”, — сказала нардеп.

Дополнение

На днях Верещук отреагировала на обострение конфликта на Востоке Украины.