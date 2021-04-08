Кулеба в разговоре с главой МИД Молдовы: Украина не причастна к ситуации с Чаусом

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с бывшим судьей Николаем Чаусом, пропавшим в Молдове, а для установления всех его обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу. Об этом говорится в сообщении МИД по итогам телефонного разговора Кулебы с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чоко, передает УНН.

Цитата

“Министры уделили внимание ситуации вокруг бывшего украинского судьи Николая Чауса, который четыре года назад незаконно, при не до конца выясненных обстоятельствах попал на территорию Молдовы, где попросил политического убежища, а ныне исчез в Молдове при не менее странных обстоятельствах.

По словам главы МИД Украины, отечественные правоохранители ожидали, что после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Николая Чауса на отказ предоставить ему убежище, он будет экстрадирован в рамках международной правовой помощи на основании европейских конвенций и двусторонних договоров о выдаче и о взаимной помощи в уголовным делам.

Министр отметил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом, а для установления всех его обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу. Он также заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другой”, — говорится в сообщении.

Детали

Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются “использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительный для обеих стран развитие отношений, укрепления европейских перспектив Украины и Молдовы”.

В частности, во время разговора стороны обсудили обострение Россией ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и наращивание войск РФ вокруг границ нашего государства. Аурелиу Чоко заверил в неизменной поддержке Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины.