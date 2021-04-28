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Запрет рекламы электронных сигарет: правительство усилило антитабачное законодательство

Запрет рекламы электронных сигарет: правительство усилило антитабачное законодательство

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Кабинет министров Украины ужесточил антитабачное законодательство, передает корреспондент УНН.

Так, правительство на сегодняшнем заседании одобрило изменения в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2014/40/ЕС (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака).

Детали

В частности, запрещается изготовление, торговля и импорт табака для перорального применения, сигарет и табака для самокруток с характерным запахом или вкусом, табачных изделий, содержащий кофеин, таурин или другие добавки.

Также усиливается контроль продаж электронных сигарет и заправочных контейнеров для них. Кроме того, запрещена реклама в сети интернет, на телевидении, в прессе и других печатных изданиях, что имеет непосредственный или опосредованный эффект продвижения электронных сигарет и заправочных контейнеров, за исключением публикаций, предназначенных исключительно для специалистов в сфере торговли электронными сигаретами или заправочными контейнерами.

Дополнение

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона № 4212 о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики высказал позицию, что стоит, чтобы на упаковках стиков к IQOS вместо: "этот продукт не является безопасным и вызывает привыкание", появилось предупреждение о вреде для здоровья.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, табак, сигареты
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