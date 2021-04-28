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Коболева уволили с должности главы Нафтогаза - нардеп

Коболева уволили с должности главы Нафтогаза - нардеп

Андрей Коболев

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Андрея Коболева только что решением правительства уволили с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности председателя НАК Нафтогаз Украины", - сообщила нардеп.

Справка

Андрей Коболев - глава правления Нафтогаза с 25 марта 2014 года. Начинал карьеру в международной аудиторской и консалтинговой группе PwC, где специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований. С 2002 по 2010 годы работал в Нафтогазе, где прошел путь от главного специалиста до советника главы правления.

Позже стал соучредителем и партнером инвестиционно-банковской группы AYA Capital, где занимался привлечением долгового и акционерного капитала, реструктуризацией кредитной задолженности и реорганизацией корпоративной структуры крупных предприятий и холдингов. 

Коболев и премии

В 2018 году наблюдательный совет Нафтогаза решил выплатить бонусы правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Так, по решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен был оплатить 2,56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Размер бонусов составил 1% от суммы выигрыша в 2,56 млрд долларов. Первую часть в размере 20,7 млн долларов сотрудникам выплатили в мае. Андрею Коболеву из них выделили 7,8 млн долларов. Тогда еще ГПУ и НАБУ открыли уголовные производства из-за больших премий, а правительство вскоре запретило выплату бонусов в качестве вознаграждения в государственных компаниях.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Нафтогаз, Андрей Коболев

В тексте упоминаются

Коболев Андрей
Коболев Андрей
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