ООС: зафиксировано семь обстрелов с позиций боевиков

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, несмотря на договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Детали

В частности, недалеко от поселка Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у населенного пункта Павлополь - из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска и Водяного враг использовал автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде Причепиловки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе поселков Пески и Верхнеторецкое противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 13 гектаров территории и передали на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

28 апреля было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.