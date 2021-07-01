У Зеленского хотят сместить Разумкова с поста спикера и закрыли ему вход на телеканалы Ахметова - 24 канал

КИЕВ. 1 июля. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков препятствует Офису президента в ручном управлении парламентом. В ответ глава ОП Андрей Ермак активизировал кампанию по его смещению с должности. Об этом сообщил 24 канал, передает УНН.

Детали

Разумков занимает отличную от Зеленского позицию по ключевым для него законопроектам и отстаивает соблюдение регламента в стенах парламента.

“Он (Разумков — ред.) самого начала сказал: регламент и законность важнее прихотей офиса Зеленского. С этим не соглашался Андрей Богдан, а теперь не соглашается Андрей Ермак. Они и нашептывали Зеленскому, что Разумков опасен. Когда он обращался к Раде в день Конституции и говорил, что закон один для всех, что необдуманное вмешательство в Конституцию может обернуться катастрофой, на лице Зеленского все было написано, ему словно пощечину дали”, — написало издание со ссылкой на близкого к Разумкову народного депутата “Слуги народа”.

Фактически Рада осталась единственным не подконтрольным президенту Зеленскому органом. Разумков превратил регламент в “железный купол”, который защищает Раду от ручного управления. Автономность от Зеленского помогает ему наращивать политический вес: число его сторонников растет, причем во всех фракциях. “Для Зеленского, который воспринимает критику и неповиновение как личное оскорбление, Разумков давно стал красной тряпкой”, — говорится в материале.

Добавим

Кроме нарастающей личной неприязни ОП и лично президент видят в Разумкове потенциального конкурента на выборах 2024 года. По данным издания, Андрей Ермак лично руководит кампанией по “обезвреживанию” Разумкова. В частности, его хотят сместить с поста спикера и сделать персоной нон-грата на центральных телеканалах. Со ссылкой на источники в ОП, издание написало: депутатам делали “выгодные предложения” за голос за его отставку, однако нужного числа голосов так и не собрали. “Из необходимых 226 голосов едва собрали сотню. По этому поводу заметно нервничают и оказались в слабой позиции... Даже, если Офис контролирует монобольшинство конвертами с декабря за исправные и дисциплинированные голосования, то не факт, что этими же конвертами они смогут переманить на свою сторону депутатов в вопросе отставки спикера. Ведь одно дело нажать кнопку „За“ в турборежиме, другое пойти на подлость против Разумкова, с которым у многих доверительные и хорошие личные отношения”, — сообщил источник.

Кроме того, ОП добился включения Разумкова и близких ему депутатов в “стоп-листы” на телеканалах Рината Ахметова: “Был вброс о союзе Ахметова и Разумкова. В действительности все наоборот: его „выключают“ из эфира его каналов, а бывший ведущий „Украины 24“ устраивается к Зеленскому пресс-секретарем”.