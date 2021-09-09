В столице появится скульптура борща: киевляне будут выбирать расположение

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Киевлянам предлагают выбрать место для установки скульптуры борща, которая увековечит национальное украинское блюдо и будет развивать гастротуризм. Об этом сообщила КГГА, информирует УНН.

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По словам инициатора установки скульптуры, шеф-повара Евгения Клопотенко, идея скульптуры борща возникла уже давно, ведь борщ — одно из основных блюд национальной гастрономии, которое является неотъемлемой частью нематериального культурного наследия и популяризации гастротуризма.

"В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и т.п., однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща. Борщ — это же культурное достояние украинцев, которое надо прославлять", — отметил Евгений Клопотенко.

В КГГА поддерживают идею популяризации украинской кухни в мире.

"Сейчас город предлагает киевлянам определить наиболее удачную локацию для размещения скульптуры. Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", — отметил секретарь КГГА Владимир Бондаренко.

Добавим

Позже объявят о проведении открытого конкурса среди скульпторов на лучшую идею скульптуры борща.

Сейчас киевляне в течение недели могут присылать свои предложения по локации для размещения памятника. Для этого необходимо заполнить google форму по ссылке: https://forms.gle/8p166u2LaBUG2QQy8

Отмечают, что скульптура будет изготовлена на средства частных лиц.

Напомним

Возле аэропорта "Одесса" 2 сентября, в день празднования 227-й годовщины со дня основания города, открыли скульптурно-звуковой арт-объект.