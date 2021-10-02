Шмыгаль в Трускавце представил обновленную Программу деятельности правительства: цель и приоритеты

КИЕВ. 2 октября. УНН. Во время выездного заседания фракции “Слуга народа” Премьер-министр Денис Шмыгаль представил народным депутатам обновленную Программу деятельности правительства. Об этом говорится на “Правительственном портале”, пишет УНН.

Детали

В Программу, по его словам, вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса Президента, а также более 500 привлеченных экспертов.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что целью Программы является:

— сервис для граждан;

— прогнозируемые источники финансирования;

— достижение ожидаемых результатов;

— контроль за исполнением.

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“Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий ”, - подчеркнул Премьер-министр.

Дополнение

Также Глава Правительства отметил, что изменится подход к реализации Программы. Он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование ИТ-инструментов, которые позволят Программа эффективно выполнять.

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Напомним

Вчера председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия начал заседание “Большой фракции” в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.

Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция “Слуга народа” во главе с Давидом Арахамия.

В Трускавце закончилась работа 8 групп, которые нарабатывали повестку дня реформ на 2021-2023 гг. В различных сферах