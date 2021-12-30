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Телефонный разговор Байдена и Путина длился 50 минут

Телефонный разговор Байдена и Путина длился 50 минут

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Телефонные переговоры президентов США и Российской Федерации начались 30 декабря в 22:35 (киевское время) и продолжались 50 минут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

"Представители Белого дома сообщили, что разговор начался в 15:35 (восточноамериканское время) и завершился через 50 минут, после полуночи в Москве",- отмечается в сообщении.

Белый дом пока не выдал итогового документа по результатам общения.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Джо Байден
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