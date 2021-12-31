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Белый дом: Байден призвал Путина к деэскалации вокруг Украины

Белый дом: Байден призвал Путина к деэскалации вокруг Украины

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал российского лидера к деэскалации ситуации вокруг Украины. Байден также пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Белого дома.

Цитата

“Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину”, — говорится в заявлении Белого дома.

Детали

Байден выразил поддержку дипломатическим усилиям, в частности, будущим переговорам между США, Россией, НАТО и ОБСЕ по безопасности в Европе. И подчеркнул, что достичь существенного прогресса в этих переговорах можно только при условии деэскалации ситуации, а не ее обострения.

“Президент Байден в очередной раз подчеркнул, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации”, — подчеркивается в заявлении.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Джо Байден
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