В Белом доме заявили, что встреча Байдена и Путина возможна, но решений еще не принято

КИЕВ. 21 января. УНН. Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина возможна, но решений еще не принято. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН со ссылкой на CNN.

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“Это может быть или не быть следующим шагом. Я не могу дать вам прогноз о том, произойдет ли это и когда. Президент (Байден — ред.) Всегда открыт для взаимодействия между лидерами”, — заявила Псаки, комментируя возможность проведения саммита на самом высоком уровне.

Детали

По ее словам, пока решения о встрече Байдена и Путина нет.

Дополнение

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что новых встреч президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина пока что не планируется.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время общения с журналистами анонсировал новый разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что надеется в ближайшее время провести диалог. При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС заявил об отсутствии приблизительных прикидок по срокам нового разговора двух лидеров.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря этого года на фоне ситуации с наращиванием российских войск на украинско-российской границе. Видео-разговор президентов длился 2 часа.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.